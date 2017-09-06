社子恐怖靈異事件 卻帶旺北市府最美發言人

陳建銘連任民代，女兒陳思宇也仕途順遂，還被網友封為北市府最美發言人。（陳思宇提供）

2017-09-06 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕2007年陽明山發生遊覽車8死慘案，肇事車輛後來停放在北市社子派出所，從此當地靈異傳聞不斷，居民便委託北市議員陳建銘出面協調，將遊覽車移走，自此開始陳建銘連任民代，女兒陳思宇也仕途順遂，成為北市府最美發言人，當地居民認為，應該是有股神奇力量保佑陳建銘一家。

《周刊王》報導，北市延平北路的社子派出所附近過去常有靈異傳聞，當地居民透露，以前常會有人看到疑似有阿飄在附近徘徊，原本市府決定改建社子派出所，但是建築師卻突然病逝，派出所所長也突然猝死，相當恐怖。

不僅當地居民流傳各種靈異事件，就連網路上都有網友在論壇PO文覺得北市社子派出所旁的這台遊覽車看起來很毛，每次經過都有說不上來的奇怪感覺，不知道這台車曾發生什麼事。知情人士透露，當時陳建銘出面協調，將車移走，自此連任議員成功，女兒仕途也相當順遂，感覺冥冥之中有保佑。

陳建銘說，確實有替鄉里協調遷移遊覽車，畢竟是自己成長的地方，更應該要關心。陳被問到是否覺得有保佑？他則低調說：「我只覺得事在人為，很多事情仍得天助自助。」