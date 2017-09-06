惜別清德兄！龍介暫閉關「因再無拔劍之對手」

議員謝龍介凌晨PO文惜別即將北上接閣揆的台南市長賴清德。（取自謝龍介臉書）

2017-09-06 06:25

〔即時新聞／綜合報導〕台南市議會質詢中多次與民進黨籍市長賴清德「過招」的國民黨籍議員謝龍介，在賴神即將北上接閣揆之際，今天凌晨在臉書深情po文，「政壇再無堪讓龍介拔劍之對手，暫時的閉關修練，是為了下回再重逢『清德兄』的完美準備。」

謝龍介在臉書po一張仿電影海報的賴、謝合成照，主題「一生監督 你一人」，次標「不論天涯海角 不管你跑到哪裡 小弟一定追得到」。

po文一開頭表明，「『離別』是為了更好的重逢，『蛻變』是為了下回相逢的準備。」在多年的「好朋友」兼「戰友」即將離開台南出掌閣揆，謝龍介有所感，「在『清德兄』北上後，政壇再無堪讓龍介拔劍之對手，暫時的閉關修練，是為了下回再重逢『清德兄』的完美準備。」

文中指出，身為他口中「非敵非友」的龍介依慣例獻上祝福，賴清德曾經講閣揆職位短命，希望咱「清德兄」能夠爭氣有所作為，拿出政策和具體政績，並且善用珍貴的治水預算，多多關心台南！

po文有期許更有點評，謝龍介提到，賴清德「治水有功」深獲蔡總統「肯定」，但若是請鄉親細數他的「市長政績」，台南鄉親可是要想很久，若再請鄉親列舉他的「真實政績」，台南鄉親卻能如數家珍說出一串，最經典的就是不進市議會238天、三爺溪淹水30年，他花3年解決、登革熱疫情失控死了112人…，台南人用愛包容了賴清德的不完美，讓他得以蟬聯多次「五星市長」，但這位準閣揆卻讓台南人很失望，擁有「五星級市長」的光環卻始終沒有「五星級的表現」！