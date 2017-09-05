世大運留下什麼？ 柯P：年輕人民族自信

2017-09-05 22:50

〔記者郭安家、沈佩瑤、陳曉宜／台北報導〕斥資200億元的世大運為台灣留下什麼？台北市長柯文哲今接受本報專訪說「legacy（傳奇）」，不僅北台灣有很多場館可去運動，北市也花了15億元做北市門面，軟體最大成就是「民族自信心提升，特別是年輕人的信心」，「We can do it（我們可以做到）」成了民族自信心標竿。

柯文哲表示，已於市政會議下令每個局處開檢討會，例如台北網球場重來一遍，要不要加屋頂？還有和平國小籃球館，搞到現在，使用效益只能當球場用、不能開演唱會，到底是要怎樣比較好？將花一個半月善後解決，還有熊讚何去何從的問題。

但柯文哲坦言，最頭痛是選手村，一定會出問題，按計畫最快也要一年半後移撥給營建署轉作社會住宅，將來林口將有34棟選手村黑漆漆，且營建署還未準備好；「我猜未來一年會成為政治上口水戰的項目」、「很清楚那責任不在我，但馬政府時代（規劃），蔡政府不可能背那黑鍋，變成三不管爛在哪裡。」

柯文哲認為，過去民間認養球隊，卻少認養運動員，未來要建立企業長期培養運動員的制度，列入善後工作；台北市新工處很多職員是棒球隊的，但職棒選手不能都去新工處、環保局，企業也要一起支持。他說，這次世大運經費少很多，就是民間參與，並自嘲民間動員力也包括被批評為殯葬博覽會的靈車大遊行。

柯文哲說，市府花15億元做北門廣場等世大運門面，捷運站也陸續要以英文、阿拉伯數字編碼。軟體最大成就則是民族自信心提升，從未開發國家變開發中國家，以前台灣錢淹腳目，是民族自信心最強的時候，但過去陷入藍綠鬥爭、加上中國變強了，台灣成中華台北、近30年成國際孤兒；如今改變民族自信心，最神奇是女籃隊打贏俄羅斯。