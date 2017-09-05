曹長青批「3年內賣台」 柯P回應：神經病

台北市長柯文哲。（記者方賓照攝）

2017-09-05 22:52

〔記者郭安家、沈佩瑤、陳曉宜／台北報導〕北市府以「奧會模式」勸阻觀眾勿帶台灣國旗看世大運，最後開放進場卻爆發獨派被憲警逮捕事件，台北市長柯文哲被中國民運人士曹長青質疑，若當總統「3年內賣台。」柯今接受本報專訪不以為然說，「你一個美國人批評我們台灣人賣台，神經病！」

柯文哲認為，「奧會模式」未明確說旗幟規範不及於觀眾席、或只限於比賽場，台灣當然採比較寬容的態度，換是里約奧運觀眾席拿國旗就遭驅趕；「如果禁止民眾拿國旗進場，那我一定講出來就下台了，所以我們也不敢講嘛！坦白講這有點走邊緣。」

他說，世大運執委會後來也折衷、耍賴，規定觀眾席旗幟長度不超過2公尺、持小國旗不會被擋，因此台灣國旗、中華民國國旗都進場，相信有些場合五星旗也進去；「我知道獨派不滿，這實在很為難，國際現實就這樣，你怎麼去跟台灣人說抱歉？」對於獨派被憲警逮捕，後續則會進一步調查。

他表示，可爭取的都儘量爭取，「不需要懷疑自己人，常常說誰賣台，特別是懷疑自己的同志，這很奇怪；台灣搞得不是同志就是敵人，革命陣營應越做越大，怎麼會越做越小？這實在戰略錯誤。」

柯意有所指說，「你（曹長青）為什麼先懷疑柯文哲3年賣台？拜託咧！你一個美國人批評我們台灣人幹什麼？我心中實在是OOXX。」