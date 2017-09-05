新內閣名單明底定 多數閣員留任

總統蔡英文（左）5日親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，林全（右二）也出席記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 22:14

〔記者李欣芳／台北報導〕內閣改組，台南市長賴清德接任閣揆，賴清德今天就新閣人事布局正式拍板，現任行政院秘書長陳美伶轉任政務委員兼國發會主委，金管會主委由行政院黨產會主委顧立雄出任，據悉，顧立雄的黨產會主委遺缺，確定由國安會諮委林峯正出任，多數閣員則繼續留任。

龔明鑫、詹順貴 新內閣強力慰留

至於國發會副主委龔明鑫與環保署副署長詹順貴都表明要離開內閣，新內閣正強力慰留兩人。

據透露，現任交通部長賀陳旦將會留任，不會異動，外傳交通部長將由台南市副市長張政源接任的消息並非事實。行政院發言人徐國勇則留任，行政院政務委員除兼國發會主委的陳添枝之外，其餘政委都獲留任。

新任經濟部長 由沈榮津真除

賴內閣預定明天下午宣布這波內閣改組最後一波人事調整，包括宣布新任經濟部長人選，由代理部長沈榮津真除。

對於國發會副主委龔明鑫表明將回到台經院回歸政策研究本業，內定國發會主委的陳美伶今晚表示，龔明鑫可補她在財經專業上的不足，將極力慰留，並已傳簡訊給對方。

至於在南鐵東移政策與賴清德意見相左的環保署副署長詹順貴，也表明要隨閣揆林全總辭，不會留任，據悉，新內閣也正展開慰留。

行政院發言人徐國勇今天宣布，現任行政院秘書長陳美伶轉任政務委員兼國發會主委，金管會主委由行政院黨產會主委顧立雄出任，至於他則留任行政院發言人。上述人事案是由準閣揆賴清德親自拍板定案，並已向蔡總統報告。

徐國勇說，賴清德預定明天上午向台南市民與台南市議會告別，下午回台北市將繼續徵詢工作，預定明天下午新內閣人事將全部定案。