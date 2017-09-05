車底被裝追蹤器 台灣國陳儀庭臉書嗆「警總再現？」

「台灣國辦公室」34歲成員陳儀庭今天下午發現小貨車底被裝GPS紀錄器，晚上氣得到派出所提告。（記者陳薏云攝）

2017-09-05 20:25

〔記者陳薏云／新北報導〕世大運日前開幕典禮遭反年改民眾鬧場，隸屬「南部抗暴聯盟」的陳姓退休軍人丟煙霧彈，反年改團體領導人李來希卻影射煙霧彈是「台灣國辦公室」、「新國家戰線」34歲成員陳儀庭丟擲；陳怒喊告，今天到修車又發現，汽車底盤遭裝置GPS追蹤器，質疑是警方安裝，今晚7點到永和區新生派出所提告，希望查清GPS追蹤器是誰裝的。

陳儀庭帶著GPS追蹤器到派出所，表示車輛以前是時代力量立委林昶佐的競選車，去年2月以2萬多元向他買下，今天下午發現排氣管斷裂，自己開修車行的他，正準備打算修繕時，竟發現車尾底盤裝著一台GPS追蹤器。

陳儀庭說，「我認為是世大運期間，我被誣賴丟煙霧彈，雖已被澄清，但我不曉得警方是否因這件事繼續調查我行蹤」，懷疑是警方安裝，為查清安裝者，因此今晚帶著GPS追蹤器到新生派出所報案。

陳儀庭也在臉書PO文「警總重現？」，懷疑是警方為了世大運安裝GPS追蹤器，他進一步說，「我上網查過這台機器，為中國製，待機時間是90天，應該是針對我安裝的，機器使用電話SIM卡定位，所以應該可以追查到辦卡人」，陳儀庭到派出所提告妨害秘密，目前正在製作筆錄，警方也將採證GPS追蹤器、SIM卡的指紋，釐清案情。

陳儀庭曾與前女友陳妙婷對藝人成龍贈送故宮南院12生肖獸首複製品中的龍、馬首潑灑紅漆，因而聲名大噪。前年10月10日，兩人又與友人割壞新北市永和區中正橋上的數十面國旗，二審認為3人損壞國旗目的在表達政治意見，應受憲法言論自由保障，改判3人無罪。

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