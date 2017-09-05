談軍人年改 蔡英文：照顧軍人是國家的責任

蔡英文總統接見「世界退伍軍人聯合會」總會長柏格頓。（總統府提供）

2017-09-05 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天下午接見「世界退伍軍人聯合會」總會長柏格頓時表示，照顧軍人是國家的責任，也是她作為三軍統帥的職責所在，「一定會盡我最大的能力」。

蔡英文表示，軍人奉獻寶貴青春，捍衛國家安全，促進社會進步。退伍之後，應該得到最妥善、最完整的照顧。像是最近台灣政府在推動年金改革，就特別強調要考慮軍人的特殊性，獨立設計軍人的年金制度。

蔡總統說，我們會參考其他國家的經驗，尤其是美國，也會鼓勵「長久留用」的方案，更一定會訂定保障退休基本生活的年金樓地板。現在，軍人年金改革的規劃，已經逐漸成熟，未來方案完成，也會透過退輔會、國防部，向社會做更清楚的說明。

蔡總統表示，今年「世界退伍軍人聯合會」在台灣召開亞洲常務理事會年會，她很高興在總統府歡迎來台參與年會的訪賓。

總統指出，世退會被聯合國授予「和平使者」的稱號，這是因為世退會和各地區常會，長年以來為退伍軍人和戰爭受難者爭取權益，並且致力於世界和平。為此，她要向訪賓致上崇高敬意。而我國「國軍退除役官兵輔導委員會」和「中華民國退伍軍人協會」都是世退會的成員，能為世界退伍軍人議題貢獻心力是台灣的榮幸。