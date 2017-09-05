建置雲端智慧影像系統 竹北擬5年編1.4億元

2017-09-05 18:25

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府警察局與竹北市公所合作，委託工業技術研究院負責「路口監視系統及雲端智慧影像分析平台建置規劃」，以加強竹北市治安防護網，初估約需1.4億元經費，擬採5年租賃採購方式執行；市長何淦銘表示，將積極爭取代表會支持建置，提升警方科技辦案的能力，維護市民安全。

警察局保安科表示，現有監視器儲存設備散在各路口，若網路通訊不良，須親至現場調閱，且設備經風吹日曬雨淋，容易故障或遭車撞壞，維修困難；一旦發生案件，全得靠人力過濾分析，十分耗費時間和人力；更令警局為難的是，監視器主機的風扇吵，位置又惹人嫌，常遇到找不到合適地點設置的窘境。

新竹縣警力吃緊，警察局統計，竹北分局轄區（含竹北市、湖口鄉、新豐鄉）刑案件數約占全縣7成，交通事故約占6成6。

根據規劃，若能在警察局建置雲端儲存監控中心機房系統，將具備即時監看、調閱與整體系統狀態管理的功能，除整合全縣13鄉鎮市的既有監視設備，還將在竹北市新設車牌辨識、全景、魚眼和全功能球型等，合計300多個攝影機組，提供新設及既設502處路口影像，合計3932支攝影機後端儲存功能。

保安科表示，運用智慧影像分析及雲端運算能力，24小時的影像處理可濃縮到數分鐘內完成，經由大數據等軟體分析，可掌握歹徒行蹤、預估逃亡路線，在同一畫面呈現關鍵線索，供警方分析對比，提升科技辦案能力，同時也能提升整體監視器的妥善率。包括彰化市、高雄市、新北市等縣市，已使用雲端儲存監控中心機房系統。

何淦銘說，此計畫採5年租賃採購方式，由得標廠商負責5年維護運作和保固，初步規劃合計1.4億元經費，即每年編列2800萬元預算，公所將積極與代表溝通協調、爭取支持，希望10月定期大會審議通過，請警局儘快辦理招標，明年設置完成。

余政達、楊瑞蘭等市代都表示支持。余政達說，有代表質疑，竹北市公所為何要出錢幫縣府做應該由縣府做的事，而持反對態度；但他認為，維護整體治安及交通，沒有地域之分，歹徒並不會只待在竹北，希望大家能夠擺脫意識型態，共同支持此案。