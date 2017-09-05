賴清德選總統？ 賴神表叔：要自助更要天助

2017-09-05 17:47

〔記者俞肇福／新北報導〕準行政院長賴清德即將上任，賴神的粉絲希望賴清德未來能夠有機會更上一層樓，直攻總統大位；賴清德的表叔簡明表示，當總統要自助也要天助，現在賴清德最重要的是做好行政院長工作，照顧好人民的生活，讓台灣人過好日子。

簡明說，賴清德從小就是個乖孩子、聰明又聽話，因為賴清德的爸爸在賴清德很小時因礦災往生，全靠賴清德的媽媽一人含辛茹苦照顧6個小孩；簡明說，賴清德是艱苦囝仔出身，他相信賴清德會體貼艱苦人，一定會是個好的行政院長，他對阿德（賴清德）有信心。