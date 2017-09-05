陳美伶轉任政委兼國發會主委 徐國勇留任發言人

2017-09-05 17:39

〔記者李欣芳／台北報導〕內閣改組，台南市長賴清德接任閣揆，行政院發言人徐國勇今天傍晚宣布，現任行政院秘書長陳美伶轉任政務委員兼國發會主委，金管會主委由行政院黨產會主委顧立雄出任，至於他則留任行政院發言人。

徐國勇說，上述人事案是由準閣揆賴清德親自拍板定案，並已向蔡英文總統報告。

至於其他人事案，徐國勇說，包括經濟部長、黨產會主委人選等，將在明天公布，黨產會主委將由一位資深律師出任。

徐國勇說，行政院並將在週五召開臨時行政院院會，將明年度總預算由立法院撤回，在立院開議前再送到立院。