新任交通部長傳是他 官員：跟賴配合較有默契

台南市長賴清德即將於週五接任行政院長，內閣人事中，台南市副市長張政源（圖左）是交通部長一職熱門人選之一。圖為台南T-Bike正式亮相時，市長賴清德與時任交通局局長的張政源共同宣傳。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-09-05 17:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台南市長賴清德即將於週五接任行政院長，內閣人選備受關注，交通部長一職誰來接手，不論是華航董事長何煖軒、台灣世曦董事長周禮良、台灣觀光協會會長葉菊蘭，或是台南市副市長張政源，都是外界點名的熱門人選；當然也不排除由現任部長賀陳旦留任半年至1年，將前瞻軌道建設處理到一段落後再由他人接替。不過據知情人士指出，真正接任人選只存在賴清德心中，但賴清德跟張政源配合起來較有默契，跟其他人都還需要磨合，認為張出線機率不低。

有效率執行前瞻基礎建設計畫，帶動全面性的投資成長，是總統蔡英文對賴清德接任閣揆的期許之一，雖然立法院已三讀通過前瞻預算，但軌道建設在年底前，還有許多可行性研究要處理，知情人士透露，除非是賀陳旦沒有意願，不然應該會讓他留任半年至1年，將短時間可以處理完的案子，都報到行政院核定並匡列預算後，再由其他人接手。賀陳旦自己則不斷強調，這個時候不方便對人事有任何回應。

不過交通部長一職可說是個苦差事，政務官比較想去的都是中華航空、中華電信等國營事業擔任董事長，知情人士指出，賀陳旦雖做事很認真，但要推動的許多政策都是吃力不討好，也不受民眾喜愛，不論是國道費率、前瞻軌道計畫等，認為他並不會眷戀在部長的位置上。

至於交通部兩位政務次長是否會跟著走，目前這兩個位置可說是乏人問津，但政次是部長的左右手，還是要等部長確定後，才會比較明朗。

對於傳出也在候選名單中的張政源，認識他的官員表示，他這個人非常聰明、交通專業足夠，擔任過台北車站站長、觀光局多項職位，更是交通本科系出身，是國立交通大學交通運輸研究所博士，且為人和藹可親，迎人都是笑笑的；加上在台南市任職期間，將台南市幹支線公車推動得還算成功，把台南原本快消失的公車系統又再度做起來。