出任政院秘書長 卓榮泰：要與在野黨多溝通

民進黨副秘書長卓榮泰證實接任行政院秘書長。（記者楊淳卉攝）

2017-09-05 17:18

首次上稿 16:46

更新時間 17:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕準行政院長賴清德組閣，傳行政院秘書長內定民進黨副秘書長卓榮泰接任，卓榮泰稍早受訪證實，昨天接到準行政院長賴清德徵詢，並表示稍早才與賴談話回來。他表示，未來要負責行政院與立法院的溝通，尤其與在野黨做更多溝通，是必要的事。

卓榮泰說，之後會請教現任政院秘書長陳美伶關於秘書長事務，和賴談話中，沒特別提到什麼任務，沒有細節交代。

卓榮泰說，政院秘書長職務，做行政院和國會協調，以及與政委做分工。尤其與在野黨做更多溝通，也是必要的，如果溝通直接有效，議事效率也會提高。

至於上任後是否先拜會在野黨，卓表示，要視賴的安排。

對於未來的工作期許，卓榮泰說，希望「不要比這裡（民進黨中央）忙太多」，盼能順利接軌。

卓榮泰提及，過去他在北市議會內，和陳學聖、費鴻泰、蔣乃辛等國民黨現任立委都是老同事，他和陳還相處的很好，而他和過去還是費同一選區。

針對對媒體提到，費鴻泰現在是國民黨鷹派指標，「感覺是相當棘手的對象」卓則笑說，「有時見到老朋友，彼此都會不一樣。」

提到王金平前院長，卓也尊王，表示過去在立院算資淺，「看到王院長都很遙遠」他也開玩笑說到，聽說立院在改善硬體，「軟體也要改一改」，議事運作順暢一點，就不用開那麼多的臨時會。