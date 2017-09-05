台南市長請辭公文擬妥 預計明送政院

2017-09-05 16:45

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市長賴清德接任閣揆，台南市政府今天下午2點已將市長請辭的公文傳真到台北，等待人在台北的賴清德簽名，預計要等到明天上班時間才會送到行政院。外傳副市長張政源將出任交通部長，秘書長李孟諺將代理市長，但兩人均表示沒有接到徵詢或通知。

李孟諺表示，市長預訂7日請辭，公文已傳到台北，賴清德可能要下午5、6點才有空簽名，因屆時已是下班時間，將在明天早上再送到行政院，由市府核定後，指派代理市長。

賴清德明天上午將在市府召開記者會向市民報告，今天下午市府人員已布置好場地。

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