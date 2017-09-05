本土社團盼賴清德 勿成「派系行政院長」

2017-09-05 16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台南市長賴清德接閣揆，本土社團都肯定賴清德的能力，但希望賴清德能好好做，不要成為「派系行政院長」，同時呼籲賴清德面對中國能夠硬起來，帶領台灣走出外交困境。

台灣中社社長廖宜恩表示，賴清德有能力擔任行政院長，也很適合，但希望賴清德不要成為「派系行政院長」。

廖宜恩指出，台灣政治人物，看到中國就缺乏自信，讓人覺得矮一截，沒有台灣人勇敢精神，像日前賴清德的「親中說」及柯文哲過去一連串對中國荒腔走板的說法，都缺乏台灣人硬頸精神。

廖宜恩呼籲賴清德擔任行政院長，面對中國要硬起來，帶領台灣走出外交的困境。

908台灣國總執行長周崇德表示，他個人對賴清德接行政院長不是很高興，除了都是新系外，最重要是獨派團體希望賴清德是直取大位，參選總統，帶領台灣走向獨立建國，但擔任行政院長，獨派團體擔心他只是傀儡，無法有實權，無法放手去做。

周崇德表示，這些擔憂只是獨派的警愓，希望賴清德能好好做，推出好的內閣人選，屆時功勞就是賴清德，要選總統比較容易。

908台灣國台中市分會執行長張志梅表示，民進黨的執政總算擺脫「藍」，民進黨真正取而代之，這點讓人比較開心，由賴清德擔任行政院長，希望能全力以赴，帶領台灣走向建國之路。