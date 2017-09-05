賴神接閣揆 阿仁警局長賀：台南市民很光榮！

2017-09-05 15:59

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長賴清德將接掌行政院長，今天市警局長黃宗仁透過手機的line群組功能向群友表露對賴市長的祝福。黃宗仁說：「哈囉：我是阿仁，今天台南市民很光榮，我們的市長當上行政院長了！真是天佑台灣，恭賀祝福我們的賴市長！」。

今下午到台北開會的黃宗仁受訪時說，自己不會有什麼人事異動；至於代理市長人選，他也說目前還不明朗、並無所悉。

黃宗仁表示，他到台南市警局服務已一年了，台南的點點滴滴常讓他感動！尤其警察同仁及民力伙伴們無怨無悔對台南的付出與犧牲，常讓他深深感動與歉意！謝謝您們！