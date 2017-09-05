新閣加速建設發展 明年選舉展成果

總統蔡英文（左）5日親自召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德（右）接任，林全（右二）也出席記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 15:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於近期的內閣改組，府院人士表示，在不同階段，有不同的任務編組，新內閣組成後，蔡政府將進入「建設發展階段」，政府首要工作，將穩固改革成果，加速各項建設發展。例如緊盯前瞻基礎建設等各項重大建設進度、五加二經濟轉型的持續落實，希望能在明年底的地方選舉拿出成果。

府院人士指出，執政初期是「結構改革階段」，政府的工作首要是結構改革，而此一階段，剛與過去執政8年的馬團隊交接，因此蔡政府的首任行政院長必須熟悉整體政策問題，而團隊的組成考慮的是經驗值與磨合與調適的成本最低。

他解釋，行政院長林全跟蔡英文的合作，應該從2012年8月接下小英基金會執行長開始。現在看到的所有重大政策，無論從能源、長照托育，到新經濟模式等，都是林全從當年一路帶著政策團隊討論起來，所以只用一年多看待兩人的合作，並不完整。

他表示，林全擔任閣揆後，包括把年金從斷崖救回來、啟動能源轉型、解決稅制不合理、推動轉型正義、完成五加二創新產業的經濟升級轉型規劃等等結構面的調整，長照、社宅、托育等等政策也開始落實。而且經濟成長重新回到2％以上、景氣燈號告別藍燈，股市上萬點、基本工資連調2次超過2萬2千元。

接下來進入執政的「建設發展階段」，府院人士解釋，此階段是執政成熟期，政府的首要工作是，穩固改革成果，加速各項建設發展。因此這個階段，團隊的組成考慮的是世代團隊的養成與政策執行力的衝刺。

他進一步指出，民進黨執政後，第一階段的政府佈局安排了多位青年世代的各領域人才進入政府部門。因此接下來，蔡總統拔擢台南市長賴清德擔任行政院長，啟動讓這個世代逐步歷練中央執政的經驗。

他表示，蔡總統在過去曾經說過，整個國家的領導團隊，未來就以她為最年長的世代，除了執政，她更在意的另外一個任務，就是培養下一個世代的國家領導團隊。因此，總統從擔任黨主席開始，就大量栽培年輕世代，在上次地方大選，為包括縣市長、縣市議會，注入許多新的活血。