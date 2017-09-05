農業青年大使赴印菲 以農業「與世界做朋友」

外交部今舉辦農業青年大使出訪授旗典禮。（記者呂伊萱攝）

2017-09-05 14:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕第一屆「2017年農業青年大使新南向交流計畫」下週將出發前往菲律賓與印尼，外交部今舉辦出訪授旗典禮，印尼駐台副代表習瓦德（Siswadi）、菲律賓駐台菲僑服務處主任林俊仰（Keefe Dela Cruz）與行政院經貿談判辦公室資深談判代表高泉金亦出席觀禮。農業青年大使、百大青農張顥嚴說，從沒想過有一天可以代表台灣出國分享農業經驗，希望透過這次活動「與世界做朋友」。

外交部與農委會今年首度共同主辦「2017農業青年大使新南向交流計畫」，30名農林漁牧專業青年將分成2團，下週分別出訪印尼及菲律賓，今舉辦出訪授旗典禮。外交部政務次長章文樑致詞時說，農業是政府「5+2創新產業」政策重要一環，也是「新南向政策」的核心，農業青年大使將實地考察印尼及菲律賓的農經政策及市場現況，共同開發合作潛能與商機。他期盼農業青年大使在「以人為本，雙向交流」的原則下，協助強化台灣與新南向政策目標國的交流與合作。

習瓦德致詞時說，新南向政策將使台灣與包含印尼在內的東協國家拉近距離，而他相當歡迎此項計畫，認為相關交流對印尼未來發展將有正面助益，也將強化雙邊農業領域的合作。林俊仰則說，農林漁牧等職業是高尚（noble）的職業，且農產品不僅是為農人而存在，更裨益全世界，他相當感謝新南向政策，並珍視農業青年大使赴菲分享經驗的這項計畫。林俊仰說，期盼這項計畫使雙方人民分享彼此的經驗與文化，也希望台灣青年在交流中認識到新的觀點，進而促進雙邊在食物生產效率及農業永續的交流合作。

菲律賓團員、從事製茶的百大青農張顥嚴說，平常烈日寒冬中低頭在田裡耕耘，從沒想到有天可以代表台灣出國分享農業經驗，難得抬頭起來看看世界，而他相信世上每個人都脫離不了農業，希望透過這次活動「與世界做朋友」。印尼團員陳宜蔓說，團裡有茶葉、水稻、蔬果與農業專科在學學生等成員，相信藉由經驗分享與學術交流，能成功促進兩國互惠交流。

30名農業青年大使包括農林漁牧相關系所在學生，與具栽種稻米、茶葉、水果及魚苗培育技術等實務經驗青農，不乏農委會「百大青農」及模範漁民代表。外交部表示，農業青年大使將拜訪當地產官學界及台商，參訪產銷批發中心、清真認證作業、雙邊合作計畫及國際組織，並考察台商事業，實地了解當地國的農經發展現況與商機。

外交部也盼望未來持續推動農業青年大使交流計畫，希望擴大到其他新南向目標國家，深化彼此合作夥伴關係。 政府「新南向政策」目標國包括東協10國、印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、尼泊爾、不丹，以及紐西蘭與澳洲。