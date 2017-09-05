離譜！銳鳶無人機移撥海軍 陸軍仍編2億採購新機

銳鳶無人機。（記者羅添斌攝）

2017-09-05 14:53

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍「銳鳶」無人機部隊已在9月1日全數移撥給海軍，但根據送抵立法院的國防部107年度預算書顯示，陸軍後續竟然還要編列2億元經費，委託中科院產製「銳鳶」無人機。

陸軍共計採購32架「銳鳶」中型無人機，以及地面操控系統等等，在陸軍航空特戰指揮部下設立「戰術偵搜大隊」，但國防部認為銳鳶無人機應以台灣周邊海域監控為主要任務，「銳鳶」無人機部隊，並已在9月1日連人帶機全數撥給海軍，海軍則在艦隊指揮部下設立「海上戰術偵搜大隊」，駐地將改為屏東基地。

陸軍銳鳶無人機部隊移撥給海軍，軍方早在今年4月開始就已進行各項作業，但根據國防部陸軍司令部107年度預算書指出，陸軍明後年還要以「銳鳶ＵＡＳ系統委製案」計畫，委託中科院來產製銳鳶無人機，金額達到2億元，並且區分為107及108等個年度來執行，每年度的委製金額均為1億元。

熟悉軍方預算作業的資深政府官員今天不解的說，銳鳶無人機部隊移撥給海軍的作業，老早就已在進行中，陸軍各單位應該都很清楚，更何況銳鳶無人機部隊更已在9月1日全數移撥給海軍，沒有想到陸軍竟然在107年度預算中還編列採購銳鳶無人機的預算，採購了是給誰用呢？還是編列預算的軍方官員根本就不用心？