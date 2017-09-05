議會衝突呂美玲夫嗆提告 游祥耀：請她來告

2017-09-05 14:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會議員呂美玲、游祥耀4日上午在議會發生肢體衝突事件，呂美玲疑似腦震盪送醫治療，國民兩黨分別召開記者會，譴責對方暴力；國民黨議會黨團今天上午再度召開記者會，呂美玲的丈夫樊沛文在記者會上說，他們不排除對游祥耀提告，游祥耀則說，「請她告我，越快越好」。

國民黨議會黨團書記長張芳麗議員在記者會上說，民進黨團因為衝突時錄影沒錄到，4日的記者會才胡說八道，說呂美玲是自己跌倒，張芳麗說，當時她正好離呂美玲不到30公分的距離，過程看得很清楚，她譴責議場暴力。

她說，呂美玲拿鋼杯戳游胸部，並不是打他，游大喊「你要打我，你要打我？」呂美玲則說「是」，游祥耀突然撞上去，呂美玲手上的鋼杯掉了，改用頭頂游祥耀的胸前，游用一隻手按住呂的脖子，她看到游右腳舉起來，把呂拐倒，張芳麗強調，她看到是呂被摔倒，不是民進黨說的跌倒。

出席國民黨議會黨團記者會的呂美玲丈夫樊沛文說，發生這麼大、令人遺憾的事情，呂美玲身心嚴重創傷，他們不排除對游祥耀提告。

游祥耀則回應說，呂美玲自己低調處理，旁邊的人一直燒火，要把他燒成政黨惡鬥，居心叵測；游祥耀說，「既然他們要玩，我就奉陪，請她告我，越快越好，請她告我，越快越好」，游祥耀說，告了以後在場的證人統統要出來，衝突時，包括警察局長、人事室職員多人在場，證人一堆。