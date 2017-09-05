賴神組閣 中媒「喊燒」扯台獨

2017-09-05 14:09

〔記者林良昇／綜合報導〕行政院長林全請辭，台南市長賴清德接任閣揆，中國媒體十分感興趣，鷹派官媒環球時報發表社評認為，行政院長都是幫總統「擋子彈的」，並批台灣處在令人窒息的孤立和停滯中，民進黨犧牲一個林全就能「混下去」，台灣好像被溫水煮到一半的青蛙。

對於我內閣改組，中國媒體也感興趣，鷹派官媒環球時報以「蔡英文玩丟卒保車，一定是高手」發表社評指出，扁政府和馬政府時期都換了6名行政院長，台灣的行政院長是給總統「擋子彈的」，稱蔡總統支持度大跌首先想到換行政院長，「這很符合台灣的政治傳統」。

環時社評還聲稱，蔡總統不論怎麼換行政院長，執政依舊好不了，因為兩岸關係鎖死台灣的空間，行政院做得好與不好是大劇場裡的一段小故事，無關格局。

環時指出，很多分析看好民進黨2020年能勝選，原因是國民黨已經被民進黨「整垮了」，弱得無法與民進黨抗衡，台灣的政治生態把所有政治人物都變成競選高手，塑造了台灣政治生活的「以鬥爭為綱」。

環時分析，林全請辭和賴清德接任，台灣輿論的分析都圍繞著選舉和蔡、賴各自的政治抱負，至於在服務台灣有什麼特別長處，是話題最冷的位置。

台灣換閣揆，環時也不忘扯到「台獨」，稱「台獨」沒有前途，空耗台灣政治資源和大量社會注意力，消磨了台灣公眾應有的視野和想像力，台灣社會的「小清新」、「小確幸」到政壇上成「小算計」、「小家子氣」，而台灣這條船正逐漸沉沒。

環時社評還聲稱，外界沒人對賴清德有可能接替林全的來龍去脈真正感興趣，人們只看到蔡總統開始「丟卒保車」的自救遊戲。台灣處在令人窒息的孤立和停滯中，卻能得到民進黨花言巧語的美化，民進黨只需犧牲一個林全就能混下去，台灣好像被溫水煮到一半的青蛙。