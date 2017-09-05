「期待一起打拚」 賴清德簡訊王定宇

總統蔡英文今早召開記者會，宣布新閣揆由台南市長賴清德接任，而即將卸任行政院長的林全，也與賴清德一同出席記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全請辭獲准，總統蔡英文今早召開記者會，宣布新任行政院長人選為台南市長賴清德。民進黨立委王定宇也在臉書貼出賴清德接任閣揆後，傳給他第一則簡訊的內容，並表示，「看來賴院長已經開始進行行政、立法的溝通工作囉！」

賴清德傳給王定宇的簡訊內容為，「總統剛剛宣布我接任行政院長，因受約定，未能先向您報告，敬請見諒，未來請您多幫忙，期待和您一起打拚。」 對此王定宇表示，看來賴清德已經開始進行行政、立法的溝通工作囉！也期待這是個「大步向前的建設&改革內閣」，「為了台灣好，一起加油吧！」

文章下方也有網友留言，「真心想做事的人，總擔起吃力不討好的事！心中更期待他朝有日，能選總統，更明確定位台灣身分！願！天佑賴院長！加油」、「不管身在哪裡，心永遠為了台灣前進在打拚，身為台南市民祝福賴清德院長事事順心、台南市民支持你 加油」、「新人新氣象 大家一起加油扭轉乾坤......」、「他真的是很有原則的人 等確定才敢發簡訊」、「好的開始就是成功的一半～加油再加油～」。