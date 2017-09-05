顧立雄被批不專業 黃國昌拿這點反酸「財經專業曾前主委」

黃國昌細數曾銘宗在任職金管會主委時的過失，並反酸：「以財經專業自豪的曾前主委，又為何放任弊案漫延擴大呢？」（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-05 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕本報獨家報導金管會主委將由現任行政院不當黨產處理委員會主任委員顧立雄接任，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗批評顧立雄：「假如他可以當，路人甲乙丙丁也都可以當。」不過，時代力量立委黃國昌稍早在臉書細數曾銘宗在任職金管會主委時的過失，並反酸：「以財經專業自豪的曾前主委，又為何放任弊案漫延擴大呢？」

黃國昌首先就對曾銘宗的言論感到遺憾，強調金管會最重要的任務在於作好金融監理、維持金融秩序，而非找董事長喝咖啡、為業者護航緩頰，放任業者胡搞瞎搞，進而損害金融消費者權益，黃強調：「如果賴院長還是從既有金融幫中找人，目前的金融亂象絕不可能改善。」

黃國昌也細數曾銘宗在任職金管會主委時的過失，強調新政府上台後所爆發的TRF受害案、永豐違法關係人交易案，難道不是在曾銘宗任內種下禍因？不都是由於馬政府縱容失職，才導致問題愈來愈嚴重？他也反問：「以財經專業自豪的曾前主委，又為何放任弊案漫延擴大呢？」

黃國昌指出，揭發兆豐弊案的紐約金融廳主管Maria Vullo正是律師出身，如果未來賴清德院長真的任命顧立雄出任金管會主委，期許顧主委能夠發揮相同的改革魄力，自己也願意在財政委員會共同努力、打破金融幫亂象。