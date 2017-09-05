閣揆交接無縫接軌 林全：偷偷跟賴清德見了幾次面

林全透露，他六月份建議總統要重組內閣，他在賴清德出國前，就與賴碰面，表明這個國家很需要他來幫忙。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 12:38

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長林全請辭獲准，蔡英文總統今天召開記者會，宣布台南市長賴清德接任閣揆。林全今天在記者會中透露，他六月份建議總統要重組內閣，他在賴清德出國前，就與賴碰面，表明這個國家很需要他來幫忙，分析內閣改組的必要性，等賴回國之後，他又迫不及待第二次碰面，知道賴願意正面思考，他於是把心頭重擔放下來。

林全表示，他跟總統回報，也知道總統有側面探詢，而為了達到無縫接軌，他還偷偷與賴見面幾次，不過，還是有聰明敏銳的媒體從中間看出規劃，他強調這都是準備動作，畢竟內閣人事異動要總統拍板，總統交辦任務還沒完成，他仍要全力以赴。

蔡英文總統也說，在立法院第三會期結束以後，林院長建議可以考慮在適當的時機，對內閣進行重新布局，她認為還需要全盤地考量，而林院長之後也參與了整個思考的過程。在討論過程當中，也跟賴市長多次交換意見，希望能夠讓內閣在最短的時間內無縫接軌。

蔡英文強調，內閣就像是接力賽，一棒接一棒，每一棒都很重要。在林內閣這段期間，政策規劃大致就緒，人事布局也趨於穩定，接下來就是全力衝刺的時候。她感謝賴清德願意接下這個艱鉅的挑戰。