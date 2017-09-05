賴清德將接閣揆 林佳龍：期待新人新政 讓人民更有感

2017-09-05 12:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台南市長賴清德接任閣揆，台中市長林佳龍今天表示，在行政院長林全功成身退之後，期待新閣揆有新人新政新氣象，能夠興利除弊，能夠讓人民更有感，在林全內閣奠立的基礎之上，能夠讓台灣發展得更好。

總統蔡英文今天正式宣佈新閣揆為台南市長賴清德，台中市林佳龍今天受訪表示，新閣揆賴清德來自基層，未來會形塑更好的中央跟地方的合作關係，尤其這一年多來，政府所通過的幾個重大計畫，像前瞻基礎建設、五大產業創新的方案，期待都能夠加速推動落實。

林佳龍表示，他相信新閣揆上任後，朝野一心、團結之下，台灣競爭力可以更為提昇，也能夠來回應社會大眾對政府殷切的期待，相信整個政府的組成，一定會注入新的活力及民意，非常期待能夠有新人新氣象，讓台灣不斷茁壯、更大的發展。

由於新潮流派系獨大的問題，因此新內閣的人事未來是否會有派系分派？對此，林佳龍表示，人事要尊重總統蔡英文的佈局，她一定基於團結所有的朝野以及各黨派的力量來考量。

林佳龍表示，在清楚的願景下，民進黨是一個民主、很有活力的政黨，台中市會全力配合中央的施政，期望未來對於在推動的政策，能夠興利除弊，能夠讓人民更有感，這也是內閣調整一個最重要目的，會全力配合。

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