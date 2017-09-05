如何看準閣揆賴清德？ 柯文哲送4個字...

台北市長柯文哲參加臺灣師範大學銀齡樂活據點活動，針對台南市長賴清德即將接任閣揆，勉其「任重道遠」。（記者吳柏軒攝）

2017-09-05 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕林全內閣將總辭，預計由台南市長賴清德接棒，面對政局變化與看待準閣揆人選，台北市長柯文哲對賴說「任重道遠」，如今上任應是「戰鬥內閣」姿態，但對未來2018地方首長選舉及未來總統選舉等政局，柯文哲都認為難預測。

柯文哲今日上午出席台灣師範大學設置銀齡樂活據點，推動老少共學共餐活動，除了關注北市高齡化等問題，也因行政院長林全宣布辭職、準閣揆預計由賴清德接棒，受訪表達看法時指出，賴將任重道遠，且未來事情多，鼓勵賴「加油！辛苦了。」

柯文哲還說，賴清德當閣揆應該是為了2018年的地方首長選舉，直言賴的身分是「戰鬥內閣」，但相較林全，賴背後有強大的民意基礎，更有派系支持「本錢較厚」，未來上任若能協助政府解決困難問題，將是大功一件。

另柯文哲說，和賴清德同是醫生，有共同語言，直言說雙方關係「還滿好的」，內科醫生的穩扎穩打特質也是個優點。

媒體追問是否認為賴因當閣揆而斷了「總統夢」？2020年總統蔡英文的對手剩下柯一人？對此柯文哲回說，「不會！」並認為不會當行政院長就不能選總統，凡事都有第一次。

媒體進一步追問，未來2024年是否跟賴清德對決總統大選，柯文哲說，「明天的事都難預測，還講到2024，太遠了。」也強調自己作為急診醫師，談太多都沒用，舉例如4年前的自己並不知道未來會處在哪裡。

但柯文哲也分析，從2000年到現在，台灣行政院長的平均任期約1.33年，代表台灣的「雙首長制」有些問題，但面對強勢雙首長的缺點，柯文哲則迴避表示不評論個人。

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