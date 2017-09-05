賴清德：我一定挑起擔子 深化台灣改革與轉型

總統蔡英文5日上午召開記者會，正式宣布由台南市長賴清德（圖）接任行政院長。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 12:19

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天宣布台南市長賴清德出任新任行政院長，準閣揆賴清德表示，他首先感謝蔡英文總統對他的肯定與信任，將這麼重要的擔子放在他肩膀上，「我一定堅定的挑起這個擔子，而且我還會在林全院長所打下的基礎上，持續深化台灣的改革與轉型，逐步完成蔡英文總統為國家所擘畫的藍圖，造福台灣人民」。

賴清德說，其次，他也要向林全院長表達敬意，幾個月前蔡總統與林院長要求他隨時做好接受更大的挑戰，前不久林院長更約他深談，言談之中，林院長完全沒想到自己，想到都是國家與人民。

賴清德表示，「當總統說到時間到了之時，也是我責無旁貸站在這裡的時候了」，最後感謝台南市民的栽培與支持，讓他承擔重任，行政是一棒接一棒，未來他不僅會完成林全院長未竟的重大政策，也會完成蔡總統交付的每一項任務，也希望秉持台南做實事的精神，務實擬定各種計畫，踏實解決問題，展現執行力、提高效率，很快讓成績能夠看見，以符合國人期待。

賴清德今天中午北上到總統府出席蔡總統宣布新閣撥的記者會。他做了以上表示。