內閣改組》林明溱再批一例一休 南投綠營反擊

2017-09-05 12:21

〔記者謝介裕／南投報導〕近日內閣改組，南投縣長林明溱再度針對「一例一休」酸了中央，今日民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷反擊表示，早在今年6月份全國主委會議中，包括彰化縣長魏明谷、南投縣黨部主委陳昭煜、台南市黨部主委顏純左等人，都已提出修法的建議，也獲得總統蔡英文的回應，無奈因國民黨立委杯葛議事，才導致臨時會許多重要法案無法排入，因此呼籲林明溱不要「有嘴講別人、無嘴講自己」，也應規勸國民黨立院黨團不要杯葛議事，否則只是在打高空、作秀罷了﹗

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜重申，民進黨施政是負責任、有延續性，今年6月豪雨造成南投縣災情，經由縣政府及立委的提報，已經匯整給行政院，也陸續撥款展開災修工作。

而「前瞻基礎建設計畫」包含建構安全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設，以及人才培育促進就業建設等，總共有8大計畫。

惟陳昭煜表示，根據行政院的回覆，南投縣政府的提案並不積極，且所提的許多項目與前瞻基礎建設計畫並不相符，希望林明溱能多專心在縣政上，民進黨立委及民進黨南投縣黨部也會盡力協助，畢竟建設不分藍綠，但是如果只是炒政治口號、作秀，最終受害的還是南投縣民。

南投縣長林明溱強調，「一例一休」造成民怨沸騰，若台南市長賴清德組閣後能優先修法改善，對新內閣絕對有加分，本身並無作秀，也無意與他人打口水戰。