賴清德接閣揆 林右昌盼多予基隆支持

2017-09-05 11:56

〔記者林欣漢／基隆報導〕台南市長賴清德今天正式宣告即將接任閣揆，基隆市長林右昌表示，賴清德從政經歷完整，出任行政院長是適才適所，對賴充滿期待，此次基隆市在前瞻基礎建設上，提出了基隆市港再生、主要河川整治等計畫，希望賴能全力支持基隆的經濟產業。

林右昌說，賴清德也曾當過立委，對國會運作非常熟悉，也是他的優勢，加上曾作為一個地方首長，每天處理大小政務，賴清德的政績卓越，現在接任行政院長，能以更高的高度，執行重要政務的推動，也會深入了解地方需求，切合民意的期待，以及大家對未來的想像與願景。

談到將卸任的行政院長林全，林右昌說，林全不是政治人物，學者出身，是認真與實事求是的人，他任內也突破很多事情，留下來很多良好基礎，非常勞苦功高，對基隆的各項計畫也是全力支持，他要為林全1年來的付出致上敬意。

林右昌強調，基隆萬事俱備、只欠東風，大小計畫都已整理完畢，接下來就是基隆的經濟產業，非常需要中央政府及台北市的支持與合作，包括北五堵國際研發新鎮、輕軌捷運等，都要請他們繼續全力支持與幫忙，10月底舉辦的基隆城市產業博覽會，也會盡力邀請賴清德出席，「相信他來參加後，會更加了解基隆河谷廊帶、基隆港市未來具備的發展能量與前景。」