林全畢業感言：6月就親自勸進賴清德

林全透露在6月向總統表達辭意後，也親自去勸進賴清德接任閣揆。（記者黃耀徵攝）

2017-09-05 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文於今日上午11時30分的總統府記者會上，宣布前行政院長林全於昨日請辭，由台南市長賴清德接任閣揆，林全也上台發表「畢業感言」，他也透露在6月向總統表達辭意後，也親自去勸進賴清德接任閣揆。

在蔡英文總統發言結束後，也請即將卸任的行政院長林全致詞，林全一上台先是笑說：「到了總統府才知道要發表感言」，稱自己現在的心情就像「畢業典禮」，林全首先感謝總統給他機會，能為對國家的理想付諸實現，並感謝行政團隊一路來的陪伴；同時林全也感謝立法院長蘇嘉全以及立法院的黨團的支持與鞭策，而民間人士的共同參與，也讓政策更滿足社會期待。

對於賴清德接任閣揆，林全也感謝賴清德願意接任，林全透露在6月就向總統建議需要內閣改組的分析，與總統意見交換後，都認為賴清德是現在最能幫助政府的人，徵得總統同意後，他親自與賴清德碰面勸進，賴清德在回國後也表達正面態度，為了讓行政工作能無縫接軌，彼此曾多次密會，也因此有風聲傳出。

林全最後表示，雖然可能給新閣揆的時間不夠寬裕，但強調會盡其所能來幫助賴清德交接，盼賴清德能將他沒能做完、或者做得不夠完美的工作來完成。