賴清德接閣揆斷總統路？柯P：凡事都有第一次

媒體表示有人說如果當行政院長就不能選總統，賴清德接閣揆是否會斷總統路？柯文哲說，「凡事都有第一次」。（記者鍾泓良攝）

2017-09-05 11:48

〔記者鍾泓良／台北報導〕行政院長林全昨總辭，將由台南市長賴清德接任。對於賴內閣有甚麼期許，台北市長柯文哲今天說「任重道遠」，表示很多事情要做，希望賴可以加油。而媒體表示有人說如果當行政院長就不能選總統，賴清德接閣揆是否會斷總統路？柯文哲說，「凡事都有第一次」當媒體追問柯是否指賴將會選總統，柯文哲則說不曉得。媒體提到是否認為賴清德接任閣揆是總統蔡英文成功「收編」賴清德，柯則回不要想那麼多，「這時候也是這樣做，不然怎麼做，我不曉得」。

而外界傳，如果要弄垮一個人就是送他到行政院，柯文哲說他曾經看過民進黨前立委林濁水的文章，從2000年到現在，行政院長平均任期只有1.33年，表示雙首長制度有些問題。他說，「很多事情因為困難才找你，做的好大功一件」而兩個強勢的雙首長是否將造成問題，柯說不評論個人，但覺得雙首長制是有問題。

而是否擔心賴清德內閣會讓兩岸關係更加惡化，柯文哲回，反正已經到這裡，惡化不到哪裡去。

而談到賴清德接閣揆優點，柯文哲分析賴有高民意基礎，以俗語來講就是「本錢比較厚」，而且有很大派系支援，這也就是他跟林全最大差異。而柯也談到賴清德是內科醫生，穩紮穩打也是優點。

而是否擔心是蔡英文找來壓住北市府的人選，柯文哲笑回，「唉唷，我們是流星怎麼比！」他說自己跟賴清德很好，直說他跟賴講話別人都聽不懂，「因為都醫學名詞」，認為同樣是醫生還是有共同語言。

媒體問，如果賴清德2024選總統，那是否會在總統大選強碰頭，柯文哲說，明天的事都很難預測，還講到2024。而是否認為2020年總統大選蔡只會剩下自己一個對手，柯文哲說不會啦部會拉。他更說，對一個急重症醫師出生的人講這沒用，「你知道4年前的現在我在哪裡？」

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