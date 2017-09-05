不離不棄！ 田秋堇感謝林全在民進黨低潮時送暖

僑委會副委員長田秋堇在林全即將卸任之際，道出林全過去在民進黨低潮時「不離不棄」，更感謝林全「一路相知相挺」。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-05 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全日前提出辭呈，閣揆預計將由台南市長賴清德接任，僑委會副委員長田秋堇在林全即將卸任之際，在臉書道出林全過去在民進黨低潮時「不離不棄」，更感謝林全「一路相知相挺」。

田秋堇認為，外界一直說林全是「老男藍」其實非常不公平，當時2008年民進黨大輸200萬票，小英當選黨主席後每週一中午都會邀立委在中央黨部召開「重大政策協商會議」，並邀請民進黨執政時期的政務官來提供意見，因為自己會參與會議，所以大概知道有些人受邀卻不會來，但林全不僅參加，且每次都從中央黨部正門進正門出，從不在乎媒體的攝影、錄影，也不在乎會被標上不同政黨的「記號」。

田秋堇指出，當時民進黨2008年大輸200萬票之後，林全也沒有離棄民進黨，雖然他不入黨，但自己一路看著他對民進黨提出專業建言，一路情義相挺，可謂患難之交。

田秋堇坦言，以林全的眷村背景和學術成就，若不參與民進黨事物，日子還是可以過得很好，但在民進黨低潮時，他並沒有離開。田秋堇最後也想和林全說：「感謝你一路相知相挺，辛苦了！真的謝謝你！」