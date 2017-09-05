閣揆林下賴上 親民黨團：總預算應退回重編

對於行政院長林全提出請辭，親民黨團籲總預算退回重擬。（記者鄭鴻達攝）

2017-09-05 11:10

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院長林全日前提出辭呈，閣揆大位料將由台南市長賴清德接任。對此，親民黨團表示，新內閣根本就是選舉內閣，總預算案及施政報告甫送進立法院，若政策、預算不變又何須換人，因此行政院總預算案及施政報告應退回重編。

親民黨團總召李鴻鈞表示，若政策、預算不變又何須換人，新年度中央政府總預算才剛出爐，如今要改組內閣，若真要換人，應對施政方向、總預算退回全面修改，如此才有內閣改組的必要，且此次人事消息發布非由總統府釋出，凸顯府、院溝通混亂及不合之處。

李鴻鈞直言，若由賴清德接任閣揆，根本就是選舉內閣，出發點在於如何打贏2018地方選戰，並在2020選舉繼續執政，並非考慮如何達成當初政黨二次輪替後的目標，而賴清德作風強硬，如今執政黨在國會已經很硬了，若行政院也這樣，如何與國會溝通。

親民黨團幹事長陳怡潔說，「林下賴上」從謠言變真相，根本是林全被逼宮，才因委屈不能求全，而說「成全」蔡總統人力佈局，而媒體以「儲君北上」形容此事，盼賴清德要嚴審份際，應拚經濟而非拚選舉，也希望賴再表態「親中愛台」後，能盡速打開兩岸僵局。

親民黨團副幹事長周陳秀霞則說，「林下賴上」究竟是為總統人力佈局，抑或是有利選舉布局，行政院施政報告及中央政府總預算才剛送來，且院會都尚未通過稅改方案，就突然說階段性任務達成，如此不但無法延續政策，也不尊重立法院，因此總預算應退回重編。

對此，國民黨團書記長林為洲回應，黨團持親民黨團要求退回總預算之訴求，這也是尊重體制的作法，未來新來閣揆要為預算編列辯護，並由其執行政策，因此理應退回總預算重編，並重新檢視及做部分修正。（11:37更新）