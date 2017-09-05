拚外交真的有「牛肉」！ 貿協帶業者赴中南美採購

2017-09-05 11:05

〔記者羅倩宜／台北報導〕牛肉、海鮮拚外交！外貿協會8月中率裕國、樹森、美福等7家牛肉及海鮮進口商，前往巴拉圭、尼加拉瓜及宏都拉斯3個中南美友邦進行採購。貿協行銷處副處長顏銘嬅表示，巴拉圭輸台牛肉配額今年大幅成長至10460噸，採購團此次不僅協助業者開發新貨源及供應商，也透過當地媒體報導，提升友邦對台灣的好感度。

團員之一的樹森開發公司副總經理黃士衍表示，此行走訪中南美3友邦，發現當地農民均是以天然牧草飼養牛隻，勝於飼料，因此所生產的牛肉具有競爭優勢，未來將可加速此類有機優質農牧產品，以合理價格不止引進國內，也可行銷全球。

外貿協會接受外交部委託，首次籌組「2017年中南美洲牛肉海鮮產業投資暨採購團」，於8月19日至9月2日帶領業者赴中南美友邦。貿協董事長黃志芳表示，此次在巴拉圭、尼加拉瓜、宏都拉斯等3國，舉辦一對一採購洽談會共58場次，現場採購金額約75萬美元，未來一年採購金額預估可達1770萬美元，顯示台灣的「食」力雄厚。

除了牛肉、海鮮採購，貿協也在當地辦理台灣商展，向宏都拉斯及尼加拉瓜展示台灣產品，並找來當地採購商，與台灣業者進行媒合交流，達到「有買有賣」的雙邊經貿交流。

率團前往的外貿協會行銷處副處長顏銘嬅指出，巴拉圭牛肉輸台配額，已由去年3500公噸增為今年的10406公噸，較過去大幅成長。此次採購不止在量的方面提升，「質」的方面也包括：協助國內肉品進口商開發新貨源、供應商、進行技術交流，獲得當地媒體報導，提升當地國家對台灣的認知度與好感度。