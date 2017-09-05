前瞻預算案提釋憲？ 親民黨將尋求在野共識

2017-09-05 10:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院國民黨團日前邀請親民黨團，加入前瞻預算釋憲案連署，而親民黨團則呼籲民進黨，勿忘在野時如何以杯葛議事爭取小黨發言權，黨團將主動邀請國民黨、時代力量及無黨籍立委，對此提出看法，並協商後續釋憲申請或法律解釋方向。

親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨若無法捍衛在野黨的提案權、發言權，就是不顧民主發展、放任大黨專權獨裁，此次民進黨剝奪在野黨監督權力、踐踏民主法治，盼民進黨勿忘初心，勿忘當初在野時如何杯葛國安三法等法，以爭取在野小黨於國會的發言權。

李鴻鈞強調，民進黨以一事不二議封殺在野黨提案權，更用表決禁止重複提出散會動議，若如此，預算只消多數黨意見一致就能通過，也不必審查，對此，親民黨將主動邀請國民黨、時代力量及無黨籍立委，提出對此看法，並將協商後續法律解釋申請方向、對策。

親民黨團幹事長陳怡潔則表示，執政黨仗著國會優勢霸凌在野黨，還用位階較低的「會議規範」凌駕「立法院議事規則」，違背程序正義，如今台東縣議長有樣學樣，揚言比照一事不二議原則，不處理民進黨團提案，民進黨在立法院開創惡例，也種下朝野對立惡果。

親民黨團副幹事長周陳秀霞認為，立法院院長蘇嘉全以「會議規範」封殺、限縮在野黨的提案權及杯葛權益，完全違背民主國家議事運作原則，如此作為與朝鮮領袖金正恩無異是一丘之貉，盼在野黨能捐棄成見、共同研議，如此才能撥亂反正。

國民黨團書記長林為洲則表示，他們知道親民黨會召開記者會說明此事，歡迎親民黨一起捍衛立委職權、國會制度，黨團研擬成立「釋憲小組」，將由4位國民黨立委、2位親民黨立委代表組成，並擬具釋憲文內容，才不會鬧雙包，而律師事務所黨團也已找好。