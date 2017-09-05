世大運高雄子弟表現優 花媽：榮耀屬於選手、教練跟家人

高雄市長陳菊與世大運得牌選手合影。（記者王榮祥攝）

2017-09-05 10:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017世大運圓滿閉幕，高雄選手成績優異，共有14名選手勇奪8金3銀8銅、合計19面獎牌﹔高雄市長陳菊今代表市府公開表揚得獎選手與教練，並頒發351萬元總獎金，陳菊強調在選手的努力外，家人支持與教練協助也很重要，榮耀屬於他們。

高雄市政府今天以歡迎外賓規格款待世大運得牌選手，教育局長范巽綠、體育處長周明鎮先帶隊在中庭迎接，再由市長陳菊於市政會議前逐一頒獎表揚，全場熱絡掌聲不斷，如同世大運得獎時刻再現。

陳菊說，高雄子弟能於眾多精英選手中脫穎而出，是選手經歷一次又一次苦練、教練無私奉獻、以及家庭全力支持，這份榮耀屬於他們，而高雄市民與市府團隊將繼續作選手的堅強後盾，協助選手在體壇繼續發光發熱。

世大運高雄選手得牌項目，陳彥成滑輪溜冰10000計點淘汰與3000公尺接力金牌，陳映竹滑輪溜冰女子500公尺、3000公尺接力金牌、300公尺計時賽銀牌，戴資穎羽球女子單打及混和團體賽金牌，許凱貴武術男子南拳、南棍全能金牌，王佳葳滑輪溜冰女子速度過樁銀牌，陳士杰男子舉重105公斤以上銀牌，高展宏男子62公斤級銅牌，江念欣女子舉重63公斤級銅牌，姚季伶舉重女子75公斤級銅牌，黃士峰田徑男子標槍銅牌，李佳陞桌球男子雙打及團體賽銅牌，孫嘉宏桌球男子團體賽銅牌，陳家薰田徑男子400公尺接力賽銅牌，古正晴撞球9號球示範賽銅牌。