賴接閣揆選舉壓力變小？ 侯友宜：只怕市政做不好

被視為藍營2018新北市長選戰人選的新北市副市長侯友宜，被問到賴清德組閣後，選戰壓力是否減輕，他說，最大的壓力是怕市政工作做不好，其他的壓力都不是壓力。（記者賴筱桐攝）

2017-09-05 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕台南市長賴清德即將接任行政院長，參選2018新北市長的可能性大幅降低，原被視為潛在對手的藍營人選、新北市副市長侯友宜，今天大方讚許賴是全方位人才，並替他加油。被問到選舉壓力是否因此減輕？侯友宜回應，他最大的壓力是怕市政工作做不好，其他的壓力都不是壓力。

對於賴清德接任閣揆的看法，侯友宜表示，賴清德是全方位人才，到中央面對更多挑戰，包括前瞻計畫執行、稅改政策及一例一休是否修法等議題，是艱鉅的挑戰工作，期待賴接任後有所發揮，照顧全台灣的民眾，希望大家為賴加油。

侯友宜認為，離未來選舉還有很長一段路要走，當前最重要的，是做好市政工作，這是最迫切的事情，如果市政沒做好，等於空談，意義不大。

如何看待現階段媒體民調？侯友宜說，不管民眾怎麼看，最重要只有一件事情，他以副市長的身分，把副市長的角色扮演好，市政推動工作做好，不管民調怎麼看，或者外界認為選舉將近，對他而言選舉還很遠。

有媒體詢問賴清德接任閣揆消息一出，是否「作夢也會笑」？

侯友宜回應，「我幾乎不太會作夢！」他說，夢不實際，重要的是活在當下，每天把事情做好，其他的事不重要。

至於選舉壓力是否因此減輕？侯友宜表示，他感到壓力最大的是怕市政工作做不好，其他的壓力不是壓力，把市政工作做好才是最重要的。