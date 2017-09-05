接任國發會主委？龔明鑫：給新閣揆空間

國發會副主委龔明鑫今早接受廣播專訪時對於是否接任國發會主委時表示，應少一點猜測，給新閣揆空間。（記者陳梅英翻攝）

2017-09-05 10:08

〔記者陳梅英／台北報導〕林全內閣總辭將由台南市長賴清德組閣，國發會主委陳添枝已確定不留任，繼任人選備受關注，國發會副主委龔明鑫一直都是熱門人選，不過今日龔受訪時低調表示，相關消息都是透過媒體了解，無法多說什麼？當被問及若被徵詢是否有意願？他也說，「外界應少一點猜測，讓新閣揆有多一點空間。」

儘管內閣大變動，龔明鑫今日一早仍按原先安排接受廣播媒體蔻蔻早餐專訪。對於林全與陳添枝上任以來始終被綁在一起被外界稱為「老藍男」，龔明鑫則為其辯護，龔表示，新政府上台經濟改革有其困難，因為思維與做法跟過去完全不同，需要不斷溝通，林全院長過去就是智庫執行長，對總統政見與施政方向相當了解。

至於陳添枝，他也說，陳是學者性格，不覺得他偏藍營，施政應以國家為重點，只要對國家有幫助，藍綠並不重要。

新閣揆賴清德曾表示一例一休應修法，龔也表態支持，龔指出，當初在智庫討論時，認為縮短工時是國際潮流，這是正確的方向，只是要考量勞資雙方在工作安排上的彈性，「沒想到這個法修到最後，工時減少，彈性卻不見了。」他認為，從產業發展上，兩者應該併行，工時減少、也要給予勞資雙方彈性。

談到鴻海赴美投資是否造成台灣產業大逃亡？龔明鑫表示，企業如果願意有這麼大規模的金額投資台灣，政府肯定會幫忙處理所有事情，但企業有自己投資策略與國際布局，政府不可能去阻擋，而是希望企業在海外投資時也能把這股國際能量與台灣供應鏈連結。他也認為，新任閣揆如何提振台灣投資動能是很重要的課題。