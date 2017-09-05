「賴清德令人期待」！王丹：台灣政治將有新氣象

王丹在表示，賴清德接班，台灣政治將有一番新氣象。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全請辭獲准，台南市長賴清德將接捧閣揆一職，長期關注台灣政治的中國民運人士王丹在臉書表示，賴清德接班，台灣政治將有一番新氣象。

王丹認為，台灣改革要深化，需要一個有原則、講政治、具魄力，格局廣的行政院長，「賴清德令人期待」。

不過，有網友質疑，「賴神在處理南鐵東移事件上讓人詬病」，王丹則回覆，「你來幫我找一個處理任何事情，都沒有被詬病過的地方首長」。