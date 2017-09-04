南市代理市長 傳由市府秘書長李孟諺出任

台南市長賴清德將接任行政院長，至於代理市長人選，外界揣測紛紛，據最新消息傳出將由市府秘書長李孟諺（中）接任。（資料照，記者王涵平攝）

2017-09-04 23:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德將接任行政院長，至於代理市長人選，外界揣測紛紛，據最新消息傳出將由市府秘書長李孟諺接任，但他本人表示尚未接獲徵詢。代理市長將於星期四下午交接，行政院明天就會進行人事作業，明天總統府及行政院記者會宣布新閣揆案，代理市長人選將會明朗化。

由於市長代理人選是行政院長職權，目前仍由林全及賴清德協商中，但因考量2018市長選舉從地方政治人物合適人才著眼，已有囗袋名單2、3個，不過基於市府人事安定及無政治色彩爭議的市府秘書長李孟諺，接任代理市長是最大公約數，尤其是台南治水任務迫切。

另據知情人士透露，以賴的「政治潔癖」，不會過於干涉代理人選，會尊重林全院長的選擇，由「正派」又具「戰鬥型」的政務委員出線可能性也大，才能積極延續南市重大建設推動。

此外，明天總統府記者會後，市府將於6日周三舉行記者會，由市長賴清德親自主持，市府內部相當低調保密籌備中，將由賴向市民報告台南執政成果及北上接任新職的理想使命，對本屆任期有沒有「做好做滿」提出充份說明，接受公眾檢驗。