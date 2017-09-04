柯建銘肯定林全 讚賴清德是史上最強幹事長

2017-09-04 18:41

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院證實行政院長林全已向蔡英文總統提出總辭。立法院民進黨團總召柯建銘肯定林揆能在任內挺過層層危機，完成所有想推動的政策；也讚許賴清德是史上最強幹事長，正直又有堅持，黨團屆時一定全力相挺。

對於賴清德接任閣揆後，是否要撤回林全內閣送來的107年度預算書？柯建銘表示，這有往例可循，就依例辦理，待正式就任後再討論；這只是技術性問題，不會成為朝野衝突的引爆點。

他肯定林揆，擔任民進黨首度在國會過半的閣揆，要面對國民黨團鋪天蓋地的攻擊，還是能一一挺過；雖然林揆沒選舉過，但長期擔任公職、了解政策，又在智庫服務，能在重返公職後輕鬆上手。

他讚許林揆，不管是長照、電業法、年金改革、前瞻建設，所有想推動的政策都能完成，可惜沒能在任內完成最有把握的稅改。是一位堅持專業、表現堅忍的技術官僚。

柯建銘指出，林揆有來電感謝黨團的支持。他笑說，兩人都同年，他自己還在奮戰，林揆就先跑了。

關於即將接任的賴清德。柯建銘表示，賴曾任黨團幹事長，兩人並肩作戰過，共同經歷過朝小野大、弱勢在野，堪稱是史上最強幹事長。

柯讚賴正直又堅持，清楚民進黨的核心價值，過去市長的歷練能體會府會運作，相信賴未來能了解黨團的想法，這是新局勢的開始，民進黨團有所期待，也會全力相挺。