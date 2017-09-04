內閣改組 南投縣長：優先修一例一休

賴清德（著西裝者）多次來南投縣輔選，大受民眾歡迎，地方期待他先解決一例一休問題。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-09-04 19:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕賴清德將接閣揆，南投縣長林明溱說，民怨最高的一例一休要優先修法民眾才有感，也盼前瞻計畫能多落實地方建設。民進黨南投縣黨部主委陳昭煜認為，賴有地方行政經驗，對小英總統一定是加分；民進黨籍草屯鎮長洪國浩也認為，賴「有所為有所不為」，相信會稱職。

林明溱說，一例一休引發極大的民怨，行政院一定要趕快修法，否則換10個行政院長也沒有用。

另外，林明溱也期許賴清德上任後，前瞻計畫能多列入民眾有感的地方建設，而不是輕軌等讓人無感的建設。他認為，賴清德做過地方首長，應該更了解縣市長的立場，希望能尊重地方首長所提的建設計畫。

草屯鎮長洪國浩表示，賴清德曾多次到草屯鎮輔選，接觸後，發現賴清德經歷完整，了解民意，且勇於任事，到行政院後一定會更積極。至於一例一休爭議，他說，若有瑕疵，就應修法，畢竟「朝令有錯夕改又何妨」，相信以賴的「有所為有所不為」的個性，會為大家帶來新的做法。

陳昭煜也對賴清德擔任閣揆表示「樂觀其成」，他說，賴清德醫師出身，又當過立委和市長，對地方很了解，擔任院長後對長照2.0推動，一例一休和對地的協助，應該都會做得不錯。