賴清德組閣成真 國民黨團：政府威信蕩然無存

2017-09-04 17:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全今日請辭下台，台南市長賴清德將接任新閣揆。對此，立法院國民黨團書記長林為洲痛批，民進黨政府到前幾天還在說謊，行政院、總統府不斷否認有要內閣改組，今天消息成真，政府威信蕩然無存。

林為洲指出，賴清德要接行政院長不是今日才突然發生的事，總統府、行政院早就都知道，結果前兩天還在否認沒這回事，大言不慚說「絕對沒這樣的事」，縱使不想讓消息提前曝光，政府部門回應也應該要更委婉，不要把呼攏當有趣，當全國民眾是傻子。

林為洲也說，815全台大停電是林全被撤換的最大因素，此事對林全傷害非常大，因為和平電塔倒塌後，林全信誓旦旦說不缺電，結果馬上發生815停電，民眾都對林全沒有信任感，之後林全又說台灣不缺電，接受訪問卻又自打臉說，缺電不排除重啟核二機組，顯示判斷及決策有非常大問題。

林為洲認為，賴清德上台後，必須以一例一休修法過程當成借鏡，不要再放任民進黨以多數暴力通過爛法案，審那麼快結果也沒好好討論，新法上路後反而造成一堆民怨。

林為洲呼籲，賴清德不要犯跟林全同樣的錯誤，也不要強推法案，只要好好尊重在野黨意見，國民黨也不是什麼都反對，接下來賴清德內閣的勞動部應該著手修一例一休，調整錯誤的能源政策，不要再亂搞沒有共識的法案。