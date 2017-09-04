基隆媽發威！賴清德接閣揆 牌匾位置早預言

基隆慶安宮內殿中，總統蔡英文牌匾高掛正中間，右邊即為台南市長賴清德「聖德長昭」牌匾，接受基隆媽祖庇佑；賴清德的舅舅、慶安宮主委童永說，這個牌匾就是希望賴清德能當上行政院長，當總統蔡英文的左右手，如今終於如願。（記者俞肇福攝）

2017-09-04 15:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕台南市長賴清德今天傳出將接任行政院長職務，賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永受訪時笑得合不攏嘴；童永說，他希望賴清德能夠扮演好總統蔡英文左右手的角色，讓台灣人民生活過的更好。

童永說，今年年初，曾有機會跟萬里鄉親與賴清德聚餐，當時曾有人詢問賴清德是否會參選新北市長，賴清德說：「人家耕耘很久，我們不能這樣做，我台南市長卸任後，還可以到處助選，還可以當醫生，不會選新北市長」。

童永說：「賴清德現在還沒接任行政院長，我這個舅舅不能說甚麼，只是希望他能夠讓國家和諧；童永說，像一例一休、年金改革，讓企業叫苦連天、讓公務員、軍人上街頭，如果可以，希望賴清德能夠聽聽外界意見，讓社會的衝突降到最低。」

記者眼尖看到慶安宮內殿高掛各式政治人物贈送牌匾，總統蔡英文牌匾高掛正中間位置，台南市長賴清德牌匾「聖德長昭」，就掛在總統蔡英文牌匾右邊；是否意味預言賴清德未來會接行政院長，當總統左右手。童永瞇著眼笑說，這個我們只能靜靜做，讓基隆媽祖來幫忙，希望他（賴清德）能夠當上行政院長，讓台灣人民生活過得更好。