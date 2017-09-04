運用城市外交 讓台中走出去 世界走進台灣

2017-09-04 15:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕世大運成功將台北行銷全球，市長林佳龍今天在市政會議表示，這證明城市外交是個好方法，中市也即將舉辦2018台中世界花卉博覽會與2019東亞青年運動會，應藉此定位與行銷台中，讓台中走出去，世界走進台灣。

林佳龍說，台灣因特殊的國際處境，有時候沒辦法在國際組織上被正式承認，透過城市外交，則有助於讓台灣走出去；透過世大運，許多參加國家都知道，台北是台灣的首都，幫助台灣被世界看見。

他又說，舉辦大型賽事或活動，需有龐大預算與人力參與，因此辦活動不該是曇花一現，而是要留下有形設施，如運動場館或展覽會館；無形資產則包含提升市民參與度、城市景觀與生活品質，這種軟實力的重要性不亞於硬體建設。

林市長指出，城市形象必須定位清楚，才能持之以恆、逐漸累積，台中市是文化城，也是智慧機械之都，自行車產業也發達，各自擁有許多產業聚落與智慧製造，可選擇機器人或自行車作為城市代表，之後進一步與產業、交通、觀光結合，形成文化與生活型態來行銷台中城市形象。

林佳龍表示，台中明年將舉辦世界花卉博覽會，將透過2018花博將台中打造為花園城市，緊接著2019年東亞青奧則致力做好運動場館建設，打造青少年到青年的體育人才培養及競賽舉行基地，一步步累積城市定位與形象，行銷城市品牌。