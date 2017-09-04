曾因「南鐵東移」案怒槓賴清德 詹順貴堅決求去

環保署副署長詹順貴堅決表示與林全同進退，不管新閣揆賴清德慰留與否都不會續留。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-09-04 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全向總統蔡英文請辭獲准，由台南市長賴清德接任。林全內閣也將一併總辭，但就在人事安排仍未有確切結果前，環保署副署長詹順貴今（4）日卻主動表明，不論新閣揆是否會慰留，都將與林全同退。而詹順貴之所以退意堅決，被懷疑是因先前與賴清德在南鐵東移一案立場嚴重相左所致。

環保署副署長詹順貴在個人臉書上明確表示：「林全院長請辭，內閣總辭，阿貴的階段任務也告一段落，決定同退，回到民間繼續社運。」

據《風傳媒》報導，在林全確定請辭後，詹順貴也公開向媒體朋友道別，表示將回復回環團社運人士，成為監督政府的角色，將來還是會有很多機會與媒體朋友互動。

據報導指出，詹順貴表示不論新任閣揆是否慰留，都一定會與林全同退。據了解，立場之所以如此堅決，是因為先前在「南鐵東移」一案上，與賴清德立場大相逕庭，更曾擔任反南鐵東移自救會的委任律師、也曾批賴不進議會是「踐踏台灣民主憲政法治」。

此外，外傳何美玥將接行政院副院長，她在部分施政方向上和詹順貴立場相反，也恐是詹無意留任環保署的原因。

詹順貴原為國內社運圈知名環境律師，入閣後也積極修正《環評法》及《空污法》及嚴格把關其他環境相關政策可謂貢獻不少，不少網友聽聞後，都紛紛留言：「國家的損失」、「天啊，真心覺得您是讓環保署像個環保署的長官，怎麼要離開了」、「能夠繼續留任嗎？很難期待其他接任人選能夠跟民間有相連結」、「真正為環保盡心盡力，希望能延續這良心」。