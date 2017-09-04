賴清德傳將接閣揆 網友︰說好的做好做滿呢？

2017-09-04 15:39

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市長賴清德傳出本週五將接任行政院長後，引來政壇及民眾關注，網友留言灌入賴清德臉書：「說好的做好做滿呢？」

今天上午傳出賴清德本週將接任閣揆的消息後，行政院長林全也證實已請辭，賴清德下午神隱，未現身市府，也無其他公開行程，市府新聞處僅表示市長有其他市政行程在忙，至於是什麼行程則不便告知。

賴清德的臉書則湧入許多民眾的留言，不少網友批評，「說好的做好做滿，專心市政呢？」「台南朱立倫」、「有種被背叛的感覺」，不過也有網友留言，「院長好。」