賴清德接閣揆 一例一休修法首要挑戰

2017-09-04 15:30

〔記者楊淳卉／台北報導〕台南市長賴清德將接任行政院長，立法院新會期也將在9月22日開議，立院民進黨團預計先處理一例一休「勞基法」修法，這也將是賴清德接任閣揆後將面臨的首要挑戰。

針對「林下、賴上」，民進黨立委除肯定行政院長林全任內表現，也期待賴未來表現。賴清德嫡系人馬、民進黨立委林俊憲表示，林全上任以來，不計毀譽一力承擔起改革的工作，功不可沒，也期許新院長能讓人民從實際的生活中，感受到耳目一新的新幸福。

立院民進黨團書記長何欣純表示，下會期預計先處理一例一休修法，這是賴清德接任行政院長後會遇到的第一個挑戰，接著預計處理稅改、總預算及軍人年改議題。

何欣純也指出，過去內閣部會首長來立院溝通的頻率不高，論述上也常不清楚政策目的和讓民眾有感的地方在哪裡。賴是基層選舉出身，當過地方首長，常在第一線與民眾接觸，賴領導的團隊風格應會更「接地氣」，與立院溝通會更親切，政策論述也可能與過去不同。

何欣純也說，林全內閣的首長許多是學者專家背景，賴的人士布局應有跨界人才，不只從學者找，也可以從產業或地方挖掘人才，讓內閣起碼能接地氣。至於林全內閣的「大政委、小部長」風格是否延續，要看賴的決定，例如賴是否繼續用張景森擔任政委，將牽動前瞻計畫走向。

賴清德接閣揆一事，民進黨新系立委則坦言，2、3個月前就知道此消息，但上任時間點一直還不確定，但因賴要接閣揆的消息很早被傳出，也成為黨內派系鬥爭的工具。

對於先前賴選新北市長傳聞，該立委則指出，賴的確考量過選新北市長，且若賴順利選上，對賴的聲勢會是大加分，若未來要攻總統大位也會較平順；但賴向新北地方探尋後，黨內各派系在新北都有自己的人選，探尋未果後，賴也沒什麼其他選擇，想要更上層樓，這是必須考量的一條路。

該立委也說，賴的人士布局，要會考量派系平衡，顧及府院和諧，畢竟蔡政府也禁不起任何風險。