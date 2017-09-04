林全請辭 未來不再擔任政府職位

林全開記者會說明辭職原因。（記者陳志曲攝）

2017-09-04 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全請辭，總統蔡英文已經准辭。林全在今日下午2時30分的記者會上表示，他當初之所以接任行政院長，是因為認為自己有幾個使命，陸續達成後，在6月時就已和蔡英文提過請辭一事，林全在記者會中特別強調，他離開之後「不會接受任何政府部門相關的工作。」

林全指出，他接任閣揆的第1個使命，是讓政權移轉的業務能夠穩定，由於過去他有相關經驗，所以覺得自己有義務協助蔡英文。第2個使命，則是落實蔡英文的路線，畢竟他從2012年參與小英基金會以來，對政見規劃的全面性知道比較多，所有必須要親自幫蔡英文實現。第3個使命，則是行政業務很多，要努力維持一貫的政見價值觀和精神。

林全說，到了今年6月，他和總統蔡英文見面時就有提到，無意擔任那麼久的行政院長。希望在2018地方選舉之前能夠有人接替，而且早一點接替比較好，不僅讓他工作告一段落，又可讓新的接手人選到2018年底有政績，因此6月就希望蔡英文考慮接替人選。

林全透露，當時蔡英文表示還有一些工作尚待完成，之後他們就接任人選有交換過意見，也有過共識，但這些事是總統的權責，他目前不能多說。林全強調，這次離開之後，他不會再接下政府部門的職位。