氫彈試爆輻射塵飄台灣？原能會：公布擴散途徑預測

目前台灣各測站環境輻射監測值。（擷取自原能會網站）

2017-09-04 13:10

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕北韓昨天宣稱成功試爆氫彈，不僅引發地震，各國也一片跳腳。但除了國際情勢緊張外，鄰近國家民眾也憂心是否受到輻射塵擴散影響，原能會今公布輻射塵「擴散途徑預測」動畫，初估未來8天對台灣不會有影響。

原能會指出，自氫彈試爆事件發生後，第一時間起就密切監控台灣環境輻射數值變化，並掌握國際間有關北韓氫彈試爆輻射資訊。其中台灣全國46處即時環境輻射監測站數值，都在正常背景變動範圍內，均無異常情形。

而在北韓鄰近國家，包括中國、日本、南韓官方所公布之環境輻射監測結果，目前也未發現有異常之輻射劑量變化。此外在聯合國「全面禁止核試爆條約」組織 （CTBTO）也密切監控此一事件發展，目前亦尚未有輻射塵擴散之訊息發布。

原能會表示，經相關資訊顯示，北韓此次試爆於地下進行，故輻射塵不易隨大氣擴散，不過原能會核能研究所與中央氣象局合作開發之「境外輻射塵影響評估平台」已完成測試，並依據全球最新氣象預報風場資料，已初步進行未來8天輻射塵擴散途徑預測，顯示輻射塵不會影響台灣地區。

原能會人士透露，下午將公布輻射塵擴散途徑預測動畫，也強調，會持續監控環境輻射變化，近日內將於每日上下午各一次更新資訊讓民眾了解。民眾也可至原能會網站，了解即時環境輻射監測數值。