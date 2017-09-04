「流星」柯P缺團隊？ 北市議員們看到他背後其實...

有台北市議員認為柯文哲背後的確有會精算的「隱形團隊」，也有市議員持反對意見。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-04 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕在台北世大運結束後，台北市長柯文哲聲勢看漲，曾幫柯打選戰的中華文化總會秘書長林錦昌對此表示，柯文哲到現在比較像一顆「流星」，而不像「恆星」，強調柯文哲要更上層樓，必須要有「團隊」才行。對此，有台北市議員認為柯文哲背後的確有會精算的「隱形團隊」，也有市議員持反對意見。

根據《聯合報》報導，民進黨籍議員何志偉指出，柯文哲背後有群難以看見的「黑暗星」幕僚，從「王八蛋」到世大運致詞都是精算過的「意料內發言」，希望藉此博取中間多數選民好感，所以柯文哲並非無團隊。親民黨籍市議員黃珊珊認為，柯文哲從素人從政至今已有2年多，團隊早已形成合作默契，認知到市府人員是處理市政的左右手，對他們也一改嚴苛態度，而藍綠對立太久，民眾不太在乎意識形態，只在乎柯是否能處理好市政。

至於柯文哲到底是「流星」還是「恆星」？議員李慶元表示，大家以為柯文哲是政治素人，但是「素人」在世大運閉幕卻不先感謝工作人員、志工及最重要的運動員，反而先感謝前市長郝龍斌，無非是藉此拉攏中間選民，不斷延長「流星」的壽命。國民黨籍議員鍾小平則認為，柯文哲當選是偶然，只是時勢剛好，自然是流星，而且柯文哲沒有領袖該具備的方向感、理念、高度、意識價值，所以無法成為「恆星」